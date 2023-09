Juventus, quando rientra Pogba

Il calvario, per Paul Pogba, non accenna a concludersi. Il centrocampista, nel corso della partita contro l'Empoli, poi vinta per 2-0 dalla sua Juventus grazie alle reti di Danilo e Vlahovic, ha infatti accusato un nuovo problema muscolare avvertendo una fitta dietro la gamba. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il giocatore nelle ore successive, tuttavia, hanno escluso lesioni evidenziando soltanto un lieve sovraccarico al muscolo semimembranoso della coscia destra. Un problema, dunque, di minor entità rispetto a quanto tenuto inizialmente, che permette di tirare un sospiro di sollievo al tecnico Massimiliano Allegri e all'intero ambiente bianconero.

La data del rientro

Pogba, data l'assenza di lesioni, dovrebbe tornare a disposizione fin dalla prima gara dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, ovvero quella in programma il prossimo 16 settembre contro la Lazio. Nell'occasione il "Polpo" si accomoderà almeno inizialmente in panchina, dato che Allegri, considerati i continui fastidi fisici accusati dal francese, procederà con cautela nel suo recupero. Per lui, poi, probabile un ingresso a partita in corso, come già avvenuto nelle sfide contro Bologna ed Empoli.