Juventus, quando rientra Pogba: la possibile data

In campo, ancora, non si è visto. Paul Pogba, in questa prima parte di stagione, è rimasto costantemente ai box, costretto a guardare i suoi compagni da fuori e a rinunciare ai Mondiali a cause del problema al ginocchio che, lo scorso settembre, lo ha fatto finire sotto i ferri. Uno stop pesantissimo sia per la Juventus, che sul Polpo puntava per dare nuova vitalità al centrocampo di Massimiliano Allegri, sia per la Francia, che non potrà contare su uno dei suoi uomini migliori in Qatar. Per l'ex Manchester United, tuttavia, si inizia finalmente oggi ad intravedere la luce in fondo al tunnel.

La data del possibile rientro

Pogba, in questi giorni, sta seguendo un piano di lavoro personalizzato alla Continassa, prima di partire per un periodo di relax a Miami. Neanche negli Stati uniti, tuttavia, il francese si fermerà: qui, infatti, sarà seguito da un membro dello staff bianconero che lo monitorerà. Nelle settimane successive, inoltre, è prevista una visita di controllo a Pittsburgh, che, se dovesse dare esito positivo, potrebbe permettere al giocatore di tornare ad allenarsi insieme al resto del gruppo il prossimo 6 dicembre.

In questo caso Pogba potrebbe mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri per la ripresa del campionato, prevista per il 4 gennaio. Difficile, tuttavia, che Pogba possa essere arruorabile per i match contro Cremonese e Udinese, con il centrocampista che, come obiettivo, si sarebbe prefisso il ritorno in campo per la super sfida del Maradona contro il Napoli di Luciano Spalletti, in calendario il prossimo 13 gennaio.