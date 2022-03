Juve-Dybala: si arriva alla rottura, andrà via a parametro zero

Il contratto non sarà rinnovato. Oggi, lunedì 21 marzo, dopo due ore le parti si sono lasciate senza trovare l'intesa e Paulo Dybala non rinnoverà l'accordo con la Juventus. Il numero 10 argentino lascerà il club bianconero al termine della stagione.

Le parti, dopo un iniziale avvicinamento, si sono allontanate perchè per la Juventus gli otto milioni di base fissa più i due di bonus erano troppi per un giocatore che quest'anno ha giocato soltanto 15 gare e secondo la dirigenza non dà garanzie in termini di tenuta fisica.

Dybala, che lascerà la Juve dopo sette stagioni, ora potrà andare via a parametro zero e l'Inter sarebbe già in prima fila per assicurarsi il suo ingaggio. Alla finestra anche il Tottenham, il Barcellona e l'Atletico Madrid.