Salernitana, Paulo Sousa a rischio esonero: il possibile sostituto

Inizio di stagione difficile per la Salernitana. I granata, nelle prime sei giornate di campionato, hanno raccolto solamente tre punti rimanendo ancora a secco di vittorie. Nell'ultimo turno, inoltre, i campani sono stati battuti per 1-0 dall'Empoli in quello che, malgrado il torneo sia solamente agli albori, poteva essere già considerato uno scontro diretto per la salvezza. E contro i toscani gli uomini di Paulo Sousa hanno offerto una prestazione particolarmente preoccupante, che adesso potrebbe mettere a serio rischio la posizione del tecnico.

Paulo Sousa in bilico, il possibile sostituto

Il club, deluso dal pessimo inizio di campionato della squadra, starebbe infatti facendo delle valutazioni sul conto dell'allenatore. Ad ora, dato anche l'imminente impegno contro l'Inter, è da escludere un esonero immediato, ma le cose potrebbero cambiare nei prossimi giorni, soprattutto se con i nerazzurri i granata dovessero dar vita ad una nuova prova priva di mordente. La società, di fronte ad una falsa partenza, non vorrebbe infatti perdere ulteriore tempo cercando di dare una scossa immediata all'intero ambiente con un cambio di guida tecnica.

Il nome caldo, in questo senso, è quello di Leonardo Semplici, reduce, nella seconda parte della scorsa stagione, dall'avventura con lo Spezia, terminata con la retrocessione in serie B. Con l'ex tecnico, tra le altre, di Spal e Cagliari, la dirigenza avrebbe già avuto un primo breve colloquio interlocutorio per valutarne la disponibilità ad approdare a Salerno.