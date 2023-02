Salernitana, via Nicola: al suo posto in arrivo Paulo Sousa

È ormai giunta ai titoli di coda l'avventura di Davide Nicola sulla panchina della Salernitana. Il tecnico, che era già stato esonerato dopo la pesante sconfitta per 8-2 contro l'Atalanta dello scorso 15 gennaio salvo poi essere richiamato appena 48 ore dopo, verrà con ogni probabilità sollevato dall'incarico nelle prossime ore. Il presidente Iervolino ha infatti ormai deciso per il cambio di guida tecnica dopo il ko per 1-0 con il Verona, che ha fatto scivolare i granata a ridosso della zona retrocessione: adesso sono soltanto quattro i punti di vantaggio dei campani sulla terzultima posizione, occupata proprio dagli scaligeri. Nicola paga un pessimo avvio di 2023, con appena quattro punti conquistati in sette gare (vittoria con il Lecce, pareggio con il Torino e sconfitte con Milan, Atalanta, Napoli, Juventus e Verona).

Il successore di Nicola, salvo sorprese dell'ultima ora, sarà Paulo Sousa, attualmente fermo dopo l'esperienza in Brasile al Flamengo. Il portoghese, nel corso della sua carriera, ha già allenato in Italia: dal 2015 al 2017 è stato infatti alla guida della Fiorentina, conquistando un quinto e un ottavo posto. Nel corso della sua carriera avventure anche in Inghilterra (Queens Park Rangers, Swansea e Leicester), Ungheria (Videoton), Israele (Maccabi Tel Aviv), Svizzera (Basilea), Cina (Tianjin Quanjian) e Francia (Bordeaux), oltre a quella, dal gennaio al dicembre 2021, come commissario tecnico della Polonia. Il tecnico, che ha battuto la concorrenza di Semplici, Montella, Mazzarri, Farioli e Di Francesco, dovrebbe debuttare domenica prossima in occasione del match interno contro la Lazio di Maurizio Sarri.