Inter, come giocherebbe con Pavard: la formazione

Lo stesso Simone Inzaghi, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita con il Monza, che segnerà il debutto ufficiale stagionale dell'Inter, lo ha detto chiaramente: alla sua squadra serve un difensore. Ed il profilo finito nel mirino dei nerazzurri, come ormai ampiamente noto, è quello di Benjamin Pavard, francese classe 1996 attualmente in forza al Bayern Monaco. Il giocatore, da quanto trapela, avrebbe già dato il proprio benestare al trasferimento a Milano, anche se ancora deve trovare l'accordo con il club di Steven Zhang. Sulla fumata bianca dell'operazione, in ogni caso, filtra un certo ottimismo.

Inter, la probabile formazione con Pavard

Pavard, nelle intenzioni dell'Inter, andrebbe a contendersi il ruolo di braccetto destro nella difesa a tre nerazzurra con Darmian. Il francese, nato come terzino, nel corso degli ultimi anni si è infatti ben adattato a ricoprire il ruolo di difensore centrale mostrando di possedere ottime qualità anche in marcatura oltre che in fase di appoggio all'azione offensiva. Dato il prestigioso curriculum che può vantare, Pavard partirebbe probabilmente avanti nelle gerarchie a Darmian, andando a comporre la retroguardia nerazzurra con Acerbi e Bastoni.

Questa, nel dettaglio, la possibile formazione: