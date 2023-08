Quanto costa Pavard all'Inter

Simone Inzaghi lo aveva detto più volte: alla sua Inter mancava un difensore. A livello numerico, infatti, il reparto si era sguarnito con gli addii di Milan Skriniar e Danilo D'Ambrosio, passati a parametro zero rispettivamente a Paris Saint-Germain e Monza, con l'arrivo del solo Yann Bisseck che non bastava a colmare le due partenze. Ed il profilo giusto individuato da tempo dalla dirigenza per rinforzare la retroguardia era quello di Benjamin Pavard, la cui trattativa per prelevarlo dal Bayern Monaco, dopo giorni di impasse, è finalmente giunta alla sua fumata bianca. Il francese, laureatosi campione del mondo con la sua Nazionale nel 2018 e ai bavaresi dal 2019 dopo l'esperienza allo Stoccarda, nei piani di Inzaghi andrà a ricoprire il ruolo di braccetto destro, scalzando verosimilmente nelle gerarchie Mattia Darmian.

Pavard, già nella serata di oggi, martedì 29 agosto, è atteso a Milano, mentre mercoledì 30 si sottoporrà alle visite mediche di rito. Un'operazione che l'Inter ha chiuso sulla base di 30 milioni di euro di parte fissa più due di bonus, investendo così notevolmente sul giocatore, che, da giorni, premeva per lasciare il Bayern Monaco ed approdare ai nerazzurri. Per il francese, invece, è pronto un contratto della durata di cinque anni, con lo stipendio che dovrebbe ammontare a 5 milioni di euro netti e che godrebbe delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Crescita, ma solo per il 2024.