Come sta Pelé: il messaggio del campione dall'ospedale

"Amici miei, voglio che stiate tranquilli e ottimisti. Sono forte, con tanta speranza e continuo il trattamento come al solito". Lo scrive Pelé su Instagram, ai milioni di tifosi e appassionati di calcio che sono in apprensione per le sue condizioni di salute. L'ex calciatore 82enne, considerato uno dei più grandi di tutti i tempi, è stato ricoverato in ospedale martedì nell'ospedale Albert Einstein di San Paolo per il trattamento contro il cancro e in seguito gli è stata diagnosticata un'infezione respiratoria. Un rapporto medico rilasciato ieri affermava che Pelé, tre volte campione del mondo, aveva risposto adeguatamente a un trattamento antibiotico ed era in condizioni stabili "con un miglioramento generale dello stato di salute".

Secondo alcune indiscrezioni rilanciate nelle scorse ore dai media Pelé sarebbe stato trasferito nel reparto fine vita dell'ospedale per ricevere cure palliative dopo che la chemioterapia avrebbe smesso di dare i risultati sperati nella sua lotta contro il cancro al colon. Dopo che la notizia ha fatto il giro del mondo, il campionissimo ha voluto rassicurare tutti pubblicando il bollettino medico dell'ospedale. "Edson Arantes do Nascimento è stato ricoverato all'ospedale Israelita Albert Einstein martedì scorso per una rivalutazione della terapia chemioterapica per il tumore del colon, identificato nel settembre 2021" si legge. "È ancora in cura e il suo stato di salute rimane stabile. Ha anche avuto un buona risposta alla cura delle infezioni respiratorie, senza mostrare alcun peggioramento delle condizioni di di salute nelle ultime 24 ore".

"Voglio ringraziare tutti l'intera equipe medica e il team di infermieri per tutta la cura che ho ricevuto" scrive Pelé su Instagram. "Ho molta fede in Dio e ogni messaggi e ogni messaggio di amore che ricevo da voi, e che provengono da tutto il mondo, mi mantengono pieno di energia. E mi fanno assistere alle partite del Brasile ai Mondiali!".