Mondiali, anche Pelé tifa per Messi

L'Argentina, trascinata da un super Messi, vola in finale. L'Albiceleste, con la vittoria per 3-0 con la Croazia, ha infatti staccato il pass per l'ultimo atto dei Mondiali 2022, dove, domenica 18 dicembre, affronterà una tra Francia e Marocco. E a fare il tifo per la Pulce e compagni, a sorpresa, c'è anche uno dei simboli del calcio brasiliano e mondiale: Pelé. L'ex attaccante, ricoverato in ospedale a San Paolo per curare un tumore al colon diagnosticato nel settembre dello scorso anno, ha infatti seguito in televisione la sfida degli uomini di Scaloni contri i croati, come testimoniano due storie postate su Instagram dalla figlia di O Rei, in cui si vede la donna tenere la mano del padre. "Que coisa linda" ("che bello"), è il commento aggiunto ad uno dei video. Pelé, in assenza del suo Brasile, sembra quindi tifare per Messi, alla ricerca del suo primo titolo mondiale.

Pelé, le condizioni di salute

Pelé è ricoverato ormai dalla fine di novembre e le notizie sul suo stato di salute diffuse nelle ultime settimane sono state contrastanti. Inizialmente era stato riportato che l'ex fuoriclasse avesse interrotto la chemio per iniziare le cure palliative, successivamente, invece, è stato diffuso un bollettino medico in cui si parla di condizioni in miglioramento. Nel frattempo, dal Qatar, sono numerosi i messaggi di vicinanza rivolti a Pelé, sia dai protagonisti in campo che dai tifosi presenti sulle tribune per assistere alle partite.