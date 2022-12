Pelé è morto, il ricordo di Neymar: "Hai trasformato il calcio in arte"

Il calcio è in lutto. Nella giornata di ieri, giovedì 29 dicembre, Pelé, all'anagrafe Edson Arantes do Nascimento, è morto all'età di 82 anni. L'ex attaccante è deceduto in seguito all'aggravarsi della sua malattia, un tumore al colon diagnosticato b nel 2021. Pelé, dalla fine di novembre, era ricoverato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove è stato circondato fino all'ultimo dall'affetto dei suoi familiari. Ad annunciarne la scomparsa, con un post su Instagram, la figlia Kelly Cristina Nascimento: "Tutto quello che noi siamo è grazie a te. Ti amiamo infinitamente", ha scritto la donna condividendo una foto che ritrae le mani di Pelé insieme a quelle dei suoi cari a formare una raggiera.

Tra coloro che hanno voluto salutare la leggenda del calcio brasiliano e mondiale anche Neymar, da molti, in patria, considerato proprio l'erede di Pelé. "Prima di Pelé, 10 era solo un numero - ha scritto l'attaccante del Psg -. Ho letto questa frase da qualche parte, ad un certo punto della mia vita. Ma questa frase, bellissima, è incompleta. Direi che prima di Pelé il calcio era solo uno sport. Pelé ha cambiato tutto. Ha trasformato il calcio in arte, intrattenimento. Ha dato voce ai poveri, ai neri e soprattutto: ha dato visibilità al Brasile. Il calcio e il Brasile hanno alzato il loro stato grazie al Re! Se n'è andato, ma la sua magia rimarrà. Pelé è ETERNO!".