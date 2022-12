La chemio non funziona, Pelé trasferito nel reparto cure di fine vita

La leggenda del calcio brasiliano Pelé è stato trasferito nel repart fine fita dell'ospedale e sta ricevendo cure palliative dopo che la chemioterapia ha smesso di dare i risultati sperati nella sua lotta contro il cancro al colon. Lo riporta il quotidiano Folha de S.Paulo. L'ex calciatore 82enne, considerato uno dei più grandi di tutti i tempi, era stato ricoverato in ospedale martedì per rivalutare il trattamento contro il cancro e in seguito gli è stata diagnosticata un'infezione respiratoria, secondo i rapporti medici. Un rapporto rilasciato ieri affermava Pelé, tre volte campione del mondo, aveva risposto adeguatamente a un trattamento antibiotico ed era in condizioni stabili "con un miglioramento generale dello stato di salute".

Nel settembre 2021 gli è stato rimosso un tumore dal colon e ha ricevuto regolarmente cure ospedaliere. La Folha de S.Paulo ha riferito però che ora la chemioterapia è stata sospesa e che Pele è sottoposto a cure palliative e viene trattato solo per sintomi come il dolore e la mancanza di respiro, ma i medici hanno smesso di provare a eliminare il cancro ritenendolo ormai impossibile. Il giornale ha anche detto che il giocatore aveva un gonfiore generale e problemi cardiaci quando è stato ricoverato in ospedale all'inizio della settimana, come precedentemente riportato anche da Espn Brasil.

Giovedì, in un post su Instagram, Pelé aveva dichiarato di essere in ospedale per una "visita mensile" e aveva ringraziato i suoi sostenitori per i messaggi positivi ricevuti. L'ex attaccante del Brasile, del Santos e dei New York Cosmos ha postato una foto del suo volto proiettato su un edificio in Qatar, dove si sta svolgendo la Coppa del Mondo, accanto a un messaggio che dice "Guarisci presto". Un cartello con lo stesso messaggio è stato esposto dai tifosi brasiliani al Lusail Stadium ieri prima della sconfitta della nazionale per 1-0 contro il Camerun.