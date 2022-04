Pellissier e la rinascita del Chievo: la sua Clivense promossa in Seconda categoria

Presidente, capitano e ancora bomber a 43 anni. Sergio Pellissier vince la prima sfida della sua grande avventura: rifondare e rilanciare il Chievo Verona dopo la scomparsa dal panorama calcistico nazionale avvenuta la scorsa estate.

L'ex attaccante dei "Mussi volanti" l'estate scorsa si è messo in moto per far ripartire il calcio nel quartiere di Verona da cui era partita la grande avventura della società della famiglia Campedelli, arrivata in A e addirittura nelle Coppe europee. Fc Clivense il nome dato da Pellissier e dall'ex dirigente gialloblu Enrico Zanin alla nuova società. La Terza categoria, il gradino più basso, il punto di partenza.