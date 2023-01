Perché la Juve è stata penalizzata di 15 punti e cosa succederà ora

"Qui rischia di essere peggio di Calciopoli" si lasciò scappare un investigatore dopo le prime perquisizioni nella sede della Juventus. Allora, nel 2006, la squadra era stata retrocessa in B, con 17 punti di penalizzazione da scontare nella serie cadetta inflitti dalla Corte d'appello della Figc, poi ridotti a 9 dalla Camera di conciliazione e arbitrato del Coni. Questa volta - almeno per adesso - la sentenza della corte d?Appello federale squassa il pluripremiato club di serie A che viene penalizzato di 15 punti scivolando dal terzo al decimo posto della serie A, lontano dalle posizioni che assicurano l'accesso alle coppe europee ed ad appena 6 punti dal Sassuolo quart'ultimo.

Secondo la Corte d'appello della federazione calcistica italiana il club bianconero avrebbe artificiosamente sopra-valutato i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori in violazione dell'articolo 4 del codice di giustizia sportiva che prevede che si debbano osservare "i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva". Un sistema che sarebbe emerso da una serie di intercettazioni come quelle intercorsa tra Andrea Agnelli e John Elkan e Maurizio Arrivabene che nel settembre 2021 metterebbe in luce il ricorso alle plusvalenze e una situazione estremamente negativa dal punto di vista finanziario anche a causa di "acquisti senza senso e investimenti fuori portata".

La Juventus ora "attende la pubblicazione delle motivazioni e preannuncia la proposizione di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport nei termini del Codice di Giustizia Sportiva" scrive il club bianconero in una nota. Senza contare le probabili sanzioni dell'Uefa, l'inchiesta pesa come un macigno sui conti del club che teme ora una ripercussione sul piano economico.

Altri verdetti incombono sulla Juventus nella giustizia sportiva e in quella ordinaria, dove la stessa società è indagata come persona giuridica: il 27 marzo l'udienza preliminare, a Torino. La Procura di Torino lo scorso dicembre ha chiesto il rinvio a giudizio per dodici dirigenti bianconeri, tra cui l?ex presidente Andrea Agnelli.

I filoni di indagine vertono su operazioni di compravendita di calciatori condotte con valutazioni "gonfiate" per ottenere benefici contabili ma anche su un accordo tra dirigenze e calciatori sulla cancellazione di quattro mensilità di stipendio che in realtà, secondo i magistrati, furono solo posticipate. Scottante la "carta Ronaldo" una presunta scrittura privata tra la Juve e l?asso portoghese per il pagamento posticipato di 19 milioni di euro, un accordo che Ronaldo non avrebbe firmato.

Dal quadro emerge un sistema organizzato - secondo la Procura di Torino - per tenere in piedi artificialmente una società in perdita costante già dal 2020 che considerava i giocatori come pedine per far quadrare i bilanci.

E non è escluso che il caso si possa allargare ad altre squadre di calcio di serie A.