Perisic, ufficiale l'addio all'Inter: "La mia avventura finisce qui"

Adesso è ufficiale: Ivan Perisic, a partire dalla prossima stagione, non indosserà più la maglia dell'Inter. Ad annunciarlo, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, direttamente il croato, che lascerà i nerazzurri a parametro zero per approdare, con ogni probabilità, al Tottenham di Antonio Conte. Un addio che era nell'aria ormai da giorni, con il centrocampista che aveva rifiutato l'ultima offerta di rinnovo presentata dai nerazzurri. Una perdita importante per la formazione di Simone Inzaghi, visto che Perisic, nel corso della stagione appena terminata, è stato uno dei giocatori più positivi nelle file interiste. Adesso, il suo posto sulla corsia sinistra, verrà preso con ogni probabilità da Robin Gosens, arrivato nella Milano nerazzurra durante il mercato invernale.

Perisic: "Esperienza indimenticabile"

"Dopo 254 partite, 55 goal, 49 assist, 3 trofei e 18.934 minuti passati sul campo a indossare questa gloriosa maglia - ha scritto Perisic su Instagram -, la mia avventura all’Inter termina qui. Anche se ogni fine segna un nuovo inizio, è importante guardare indietro a questi anni passati e condividere con voi il mio più sincero orgoglio per il lavoro svolto e gli obbiettivi raggiunti insieme. È stata un’esperienza indimenticabile che ha dato tanto a me come giocatore e a tutta la mia famiglia. Al team, allo staff, a tutti i dipendenti, ma soprattutto ai tifosi: avrete sempre un posto speciale nel mio cuore. Me ne vado sentendomi onorato di aver fatto parte di questo club. Con tante emozioni nel cuore - ha concluso -, vi lascio dicendo... 'È una gioia inifinita, che dura una vita, Pazza Inter, amala'".