Perché Perisic sbaglia ad andare al Tottenham (e a tornare da Conte)

"Non è adatto al mio sistema di gioco, può andare a giocare da un'altra parte". Questo, in sintesi, il giudizio che dette Antonio Conte su Ivan Perisic nell'estate 2019, quando il tecnico, dopo aver trascorso un anno sabbatico al termine della sua esperienza con il Chelsea, approdò sulla panchina dell'Inter. Il suo 3-5-2, a suo modo di vedere, mal si conciliava con le caratteristiche del croato, che fino a quel momento, nel corso della sua carriera, aveva giocato praticamente sempre da esterno offensivo. "Non può coprire tutta la fascia", pensava verosimilmente Conte, poco elastico ormai da anni sulle questioni di modulo. E Perisic, quell'estate, lasciò così Milano per volare in prestito al Bayern Monaco, facendo ritorno all'Inter solamente l'anno seguente, in virtù del mancato riscatto da parte dei bavaresi.

Adesso, le strade di Ivan Perisic e Antonio Conte, sono in procinto di incrociarsi di nuovo: il croato ha infatti accettato la corte del Tottenham, formazione guidata proprio dall'ex allenatore nerazzurro a partire dallo scorso novembre. Un acquisto voluto proprio dal tecnico, che, almeno in parte, aveva riabilitato l'ex Wolfsburg nella sua seconda stagione all'Inter, concedendo al giocatore un buono spazio. Da parte di Perisic, tuttavia, accettare la destinazione londinese, ma soprattutto ritornare tra le braccia di colui che lo silurò, pare una mossa quanto meno discutibile. Perché è vero che Conte, dopo la prima bocciatura, lo ha poi reintragrato nel gruppo, ma è anche vero che quella riabilitazione fu figlia più delle circostanze che delle reali volontà dell'allenatore: se il Bayern avesse esercitato il diritto di riscatto, Perisic non sarebbe più tornato all'Inter, senza troppi rimpianti da parte di Conte. Anche per una questione di orgoglio, e considerato anche che le pretendenti non gli mancavano, il croato avrebbe potuto fare quindi una scelta diversa, volando verso altri lidi.

E poi, infine, c'è da fare un'ulteriore considerazione: è vero che Perisic ha fatto bene una volta che è stato reintragato da Conte, ma è altrettanto vero che il suo rendimento è cresciuto esponenzialmente in questa stagione sotto la guida di Simone Inzaghi. Insomma, è stato l'ex tecnico della Lazio ha consacrare definitivamente il croato in quella posizione di campo. Eppure Perisic adesso, ha scelto di tornare da colui che, per primo, lo silurò. Ma evidentemente il buon Ivan, di rancore, non ne porta.