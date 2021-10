Gabriele Angella e il Perugia avanti insieme: rinnovo fino al 2025

Gabriele Angella e il Pescara avanti insieme. Il capitano degli umbri, classe 1989, arrivato nell’estate del 2019, alla sua terza stagione in biancorosso (ha totalizzato fin qui 57 presenze con 1 rete), ha firmato oggi il rinnovo di contratto fino al 2025. Angella, che in carriera conta 337 presenze e 26 gol indossando anche le maglie di Watford, Charleroi, Queens Park Rangers, Empoli, Udinese e Reggina, sposa la causa del Grifo, in soldoni, fino al termine della sua carriera.

Un'altra mossa strategica del ds degli umbri Marco Giannitti, che dopo la promozione dalla C vuole formare uno zoccolo duro di giocatori in grado, nelle prossime stagioni, di riportare il Perugia in serie A. Missione che il direttore ha già compiuto, due volte, con il Frosinone.

“Sono orgoglioso e onorato di prolungare il contratto con il Perugia - le parole del capitano biancorosso - . Qui ho trovato il mio ambiente ideale per esprimermi al meglio e voglio togliermi tante altre soddisfazioni con questa maglia. Ringrazio il Presidente e i due direttori per la fiducia nei miei confronti, i tifosi e la città di Perugia per il supporto, sperando di ripagarli al meglio".