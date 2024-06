Perugia, Sciurpa annuncia: "La trattativa finisce qua"

La temuta doccia gelata per i tifosi del Grifo è arrivata. Claudio Sciurpa rinuncia ufficialmente all'acquisto della società biancorossa, che dunque, almeno per ora, resta nelle mani di Massimiliano Santopadre. A far desistere l'amministratore delegato di Vitakraft dalle intenzioni di proseguire nella trattativa il rifiuto da parte dello stesso Santopadre dell'ultima offerta...