Pinamonti all’Atalanta: gli ostacoli nella trattativa

Pinamonti vuole l’Atalanta e l’Atalanta vuole Pinamonti. I primi contatti esplorativi sono stati decisamente buoni, ora la trattativa entra nel vivo e radiomercato parla di un affare che sta prendendo sempre più corpo. La fumata bianca però non è così vicina, mancano ancora alcuni importanti dettagli prima di poter sancire il matrimonio.

Pinamonti all’Atalanta: Inter e stipendio i primi ostacoli

Manca, per esempio, l’accordo tra le due società. La differenza non è molta, ma c’è, e quindi la trattativa dovrà continuare. La Dea avrebbe offerto il prestito oneroso con obbligo di riscatto a 17 milioni di euro, i rapporti tra i club sono buoni come dimostra l’affare Gosens chiuso a gran velocità a gennaio, ma l’Inter vorrebbe incassare subito 22 milioni per l’attaccante reduce da un’ottima annata ad Empoli.

C’è poi la questione stipendio, Pinamonti all’Inter percepisce 2 milioni di euro all’anno, l’Atalanta potrebbe offrire 1,8 con un contratto però molto lungo. La sensazione è che questo possa essere un problema secondario visto che la volontà del ragazzo è quella di volare a Bergamo per continuare il proprio processo di crescita.

Il Monza non molla la prese

La presa di posizione del giovane bomber non sembra aver fatto scappare tutte le pretendenti. La Fiorentina si è tirata fuori, puntando forte su Jovic che è ormai pronto a vestirsi di viola, il Monza invece non si arrende e avrebbe messo sul piatto un’offerta migliore rispetto a quella della Dea: 18 milioni subito più due di bonus legati alle prestazioni. Tutto sembra essere nelle mani di Pinamonti, ed è per questo che l’Atalanta sembra essere favorita, ma prima di chiudere l’affare mancano ancora diversi dettagli.