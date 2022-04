Tutti pazzi per Pinamonti: ecco quanto vale il suo cartellino

Insieme con Scamacca, Andrea Pinamonti, è probabilmente il meglio della classe 1999 italiana. Anche lui bomber, come il collega del Sassuolo, Ha segnato 12 reti con la maglia dell'Empoli, trascinandolo alla salvezza in serie A, ma nel suo futuro c'è una "sliding door" proprio con Scamacca.

Mentre Pinamonti rientrerà all'Inter solo per essere messo all'asta sul mercato estivo, Scamacca probabilmente arriverà in nerazzurro per diventare l'erede di Dzeko.

A Milano hanno deciso, nonostante i numeri importanti del giovane centravanti dell'Empoli e un contratto già da big (2 milioni fino al 2024): Pinamonti sarà "sacrificato" per fare cassa e investire su Scamacca. Il perché? Non sta a noi stabilirlo, ma le mosse di Marotta e Ausilio sono chiare.

Dove andrà l'attaccante valorizzato da Andreazzoli (che lo aveva allenato anche al Genoa)? Probabilmente, proprio al Sassuolo, pronto a reinvestire i soldi (tanti) in arrivo da Scamacca, proprio sulla sponda interista. Il Torino, che dovrà sostituire Belotti, è fortemente interessato e sta già muovendo i primi passi con gli agenti del bomber (il gruppo di Mino Raiola). L'attaccante piace anche alla Lazio, ma la presenza ingombrante di Immobile rende poco praticabile la pista. Occhio, come sempre, agli assalti dall'estero: Eintracht Francoforte e alcuni club di Ligue1 pronti a soffiarlo alle italiane. Sassuolo resta la soluzione ideale per la sua crescita: sarebbe titolare, il tecnico Dionisi pratica un calcio propositivo, stravede per lui e lo aspetterebbe a braccia aperte.

Il cartellino di Pinamonti vale 20 milioni: il prezzo è fissato e potrebbe solo lievitare in queste ultime settimane di serie A, se il ragazzo dovesse aumentare il bottino di gol in stagione.

Intanto le sue gesta a Empoli hanno già attirato il ct Roberto Mancini, pronto a portarlo nel gruppo Azzurro per il prossimo ciclo della Nazionale.