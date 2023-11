Milan, Pioli (per ora) non rischia. Ma serve una svolta

Le ultime settimane, per il Milan, sono state un incubo. Eccezion fatta per la vittoria (fondamentale) in Champions League contro il Paris Saint-Germain, i rossoneri hanno infatti incassato solo delusioni. A partire da quella dello scorso 22 ottobre, quando il Diavolo è stato superato a domicilio dalla Juventus, fino ad arrivare a quella dell'ultimo weekend, quando Giroud e compagni, dopo essersi portati sul doppio vantaggio, si sono fatti clamorosamente rimontare dal Lecce (rischiando addirittura il ko nel finale). Un ruolino di marcia assolutamente negativo, che ha fatto precipitare il Milan a ben otto lunghezze di distanza dall'Inter capolista. E che, adesso, inizia a mettere in discussione la posizione di Stefano Pioli.

Chiariamo subito un aspetto: il tecnico, ad oggi, non rischia il proprio posto. Ma è altrettanto vero che il club, già a partire dai prossimi impegni dopo la sosta, si aspetta una netta inversione di tendenza. Difficile, infatti, che la società possa accontentarsi di vivere una stagione da comprimaria, a distanze siderali dalla vetta. L'obiettivo minimo, come noto, è quello di chiudere il torneo almeno al quarto posto, ma più concretamente, soprattutto alla luce degli investimenti operati in estate, l'ambizione sarebbe quella di provare quanto meno a lottare per lo scudetto.

C'è poi il capitolo Champions League: la vittoria contro il Psg ha rimesso i rossoneri in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale, ma la situazione rimane comunque non semplice. In caso di mancato passaggio del turno, e ancor più di ultimo posto nel girone, che significherebbe chiudere anzitempo la stagione in Europa, la panchina di Pioli potrebbe davvero iniziare a scricchiolare. Ecco perché fondamentale diventerà quindi già la partita del prossimo 28 novembre contro il Borussia Dortmund, che potrebbe dire molto sul futuro europeo del Milan.