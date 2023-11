Milan, tutti i nomi per il dopo Pioli

Un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Il Milan, malgrado la ricca campagna acquisti estiva, sta fin qui faticando ad ottenere risultati in linea con le ambizioni del club. I rossoneri, in campionato, viaggiano a -6 dall'Inter capolista, mentre in Champions League il destino è appeso ad un filo: per staccare il pass per gli ottavi di finale Giroud e compagni dovranno non solo espugnare il campo del Newcastle, ma anche sperare che il Paris Saint-Germain perda con il Borussia Dortmund. Insomma, uno scenario non proprio dei migliori. E che, inevitabilmente, sta mettendo in bilico la posizione del tecnico Stefano Pioli.

Chiariamo subito una cosa, Pioli, salvo cataclismi, non rischia l'esonero a stagione in corso, ma in assenza di risultati all'altezza delle aspettative la società è pronta a cambiare guida tecnica nella prossima estate. Il sogno, scontato dirlo, risponde al nome di Antonio Conte, reduce dall'esperienza al Tottenham e accostato nelle scorse settimane anche al Napoli. Arrivare all'ex tecnico, tra le altre, di Juventus e Inter si preannuncia tuttavia non particolarmente semplice.

Il Milan sta quindi volgendo il suo sguardo anche altrove, a partire da Bologna, dove sulla panchina siede Thiago Motta. L'ex centrocampista sta svolgendo un lavoro straordinario alla guida dei rossoblù, tanto da navigare in questo inizio di campionato in piena zona Europa. Un profilo moderno, capace di dare alle proprie squadre un'identità di gioco ben definita. Altro tecnico che sta facendo benissimo è Raffaele Palladino, oggi al Monza e pronto al salto in una big. Ma non finisce qui, perché nella lista del club rossonero ci sono anche Vincenzo Italiano, attualmente alla guida della Fiorentina, e soprattutto Francesco Farioli, tecnico del sorprendente Nizza secondo in Ligue 1.