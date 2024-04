Milan, Pioli al capolinea: chi sarà il nuovo allenatore

Fallimentare. Così può essere definita la stagione del Milan. I rossoneri, mai in corsa per lo scudetto (ad oggi il divario dall'Inter capolista è di 14 punti, con i nerazzurri che potrebbero matematicamente conquistare il titolo proprio nel derby di lunedì prossimo), non solo sono stati eliminati già nella fase a gironi in Champions (terzo posto alle spalle di Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain), ma hanno dovuto dire addio anche all'Europa League nei quarti di finale. Il Diavolo, dopo essere stato superato a San Siro per 0-1, è stato infatti battuto anche nella sfida di ritorno dalla Roma, con i giallorossi capaci di imporsi per 2-1 malgrado abbiano giocato buona parte del match in inferiorità numerica. Insomma, per la formazione di Stefano Pioli una debacle totale, che sembra aver ormai definitivamente compromesso il futuro del tecnico a Milano.

Il fallimento negli appuntamenti chiave della stagione non è infatti certo passato inosservato dai vertici societari, che hanno mal digerito i passaggi a vuoto nelle sfide più delicate. In particolare, dopo l'eliminazione dalla Champions e dalla Coppa Italia, la dirigenza avrebbe voluto quanto meno arrivare fino in fondo in Europa League, competizione giudicata alla portata dei rossoneri. Il doppio confronto contro la Roma, invece, è stato disastroso per il Milan, con Pioli surclassato a livello tattico da De Rossi sia nella gara di andata che in quella di ritorno. La famosa goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Milan, i nomi per il dopo Pioli

Un nome che al club piace in vista della prossima stagione è quello di Julen Lopetegui, ex commissario tecnico della Nazionale spagnola reduce dall'avventura in Inghilterra alla guida del Wolverhampton, terminata lo scorso agosto. L'ex portiere può vantare una discreta esperienza internazionale, avendo guidato nel suo passato anche Real Madrid e Siviglia, formazione, quest'ultima, con la quale ha vinto l'Europa League nel 2020. Sul taccuino della dirigenza ci sono poi anche i nomi di Raffaele Palladino, oggi alla guida del Monza, e di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina. Soprattutto quest'ultimo sarebbe un profilo che stuzzicherebbe la fantasia della dirigenza.

Nelle ultime ore, infine, è circolata la voce di un clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri, che al termine della stagione potrebbe lasciare la Juventus. Il tecnico livornese è già stato alla guida del Milan per tre stagioni e mezzo dal 2010 al gennaio 2014 vincendo uno scudetto ed una Supercoppa Italiana, ma al momento rimane difficile immaginare un suo ritorno nella Milano rossonera.