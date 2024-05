Milan, ufficiale l'addio a fine stagione di Pioli: "Profonda gratitudine"

Adesso è ufficiale: Stefano Pioli lascerà la panchina del Milan al termine della stagione. Il club rossonero ha infatti reso nota l'interruzione del rapporto con un comunicato ufficiale, con il tecnico che saluterà quindi il Diavolo in occasione dell'ultima giornata di campionato contro la Salernitana, in programma sabato 25 maggio alle 20.45 a San Siro. Per l'allenatore parmigiano si interromperà un'avventura lunga quasi cinque anni (era arrivato al Milan nell'ottobre 2019 al posto dell'esonerato Marco Giampaolo), impreziosita dalla conquista dello scudetto nel 2022. Per lui, in campionato, anche due secondi posti.

Il comunicato

"AC Milan e Stefano Pioli comunicano che nella prossima stagione non proseguiranno insieme, intendendo interrompere il rapporto professionale che li lega da ottobre 2019 - si legge nel comunicato ufficiale del club rossonero -. Il Milan ringrazia con affetto Stefano Pioli, e tutto il suo staff, per aver guidato la Prima Squadra in questi cinque anni, ottenendo uno Scudetto che resterà indimenticabile e per aver riportato il Milan stabilmente nelle più importanti competizioni europee. Stefano con la sua professionalità e la sua umanità ha saputo valorizzare la rosa e ha incarnato fin dal primo giorno i valori fondamentali del Club".

"Stefano Pioli - si legge ancora - ringrazia il Milan per l'opportunità di far parte della Storia di questo glorioso Club e esprime profonda gratitudine nei confronti di proprietà, dirigenti, squadra, staff e tutto il personale di Milanello e di Casa Milan per il supporto e la grande professionalità. Il tecnico rivolge un pensiero speciale ai tanti tifosi che hanno sostenuto il Milan in questi anni, dimostrando un attaccamento incondizionato".

Chi sostituirà Pioli

Il nome più caldo per sostituire Stefano Pioli alla guida del Milan, in questo momento, è quello di Paulo Fonseca, che ha appena chiuso al quarto posto la Ligue 1 con il Lille e che pare pronto a dire addio ai francesi. Il portoghese può vantare già esperienza nel nostro campionato, avendo guidato la Roma per due stagioni dal 2019 al 2021 piazzandosi prima al quinto e poi al settimo posto. Attenzione, però, anche all'opzione De Zerbi, che lascerà a sorpresa il Brighton: l'ex tecnico del Sassuolo potrebbe quindi tornare ad essere un profilo papabile per la panchina rossonera.