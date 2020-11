Milan, Pioli positivo al Covid: salta il match di Napoli

Il tecnico rossonero, già in isolamento, non potrà guidare la squadra al San Paolo

Stefano Pioli non sarà in panchina contro il Napoli. Anche il tampone molecolare, al quale il tecnico del Milan si è sottoposto dopo l'esito del test rapido effettuato due giorni fa, ha confermato la positività al Covid-19 dell'allenatore. Pioli dovrà quindi rimanere isolato dal resto del gruppo squadra, che proprio nella giornata odierna riprenderà la preparazione in vista della gara contro gli azzurri, in programma domenica 22 novembre alle 20.45 allo stadio San Paolo. Un vero e proprio big match, con le due formazioni fin qui assolute protagoniste in campionato: i partenopei occupano il terzo posto a pari merito con la Roma a quota 14, mentre i rossoneri, grazie alle cinque vittorie e ai due pareggi ottenuti nelle prime sette giornate, guidano la classifica con i loro 17 punti, due in più del Sassuolo.

Milan, un tour de force fino a Natale

Un calendario fitto, quello da cui è atteso il Milan prima della pausa natalizia. I rossoneri, dopo la trasferta al San Paolo, saranno attesi in rapida successione dalle sfide contro Lille, Fiorentina, Celtic, Sampdoria, Sparta Praga, Parma, Genoa, Sassuolo e Lazio. Un tour de force che dirà molto sulle chances sia in chiave scudetto che Europa League della formazione di Pioli, lieta sorpresa di questa prima parte di stagione.