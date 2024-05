Dove allenerà Pioli nella prossima stagione

Il destino di Stefano Pioli, ormai, è segnato. Il tecnico, al termine della stagione, lascerà infatti il Milan con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, prevista nel 2025. Un addio che giungerà al termine di un'annata deludente per i rossoneri, non tanto per il cammino in campionato (dove il Diavolo ha raccolto un buon secondo posto alle spalle dell'Inter dominatrice del torneo), quanto per il rendimento nelle coppe: in Champions il cammino di Giroud e compagni si è interrotto già nella fase a gironi, mentre in Europa League l'eliminazione è arrivata ai quarti di finale per mano della Roma di Daniele De Rossi. Ed anche in Coppa Italia il Milan si è fermato ai quarti venendo sconfitto a domicilio dall'Atalanta di Gasperini. Un cammino, in sostanza, deludente per quelle che erano le aspettative del club, che in vista della nuova stagione punterà su un nuovo allenatore (Paulo Fonseca il candidato numero uno alla panchina rossonera).

Le possibili destinazioni di Pioli

Per Stefano Pioli, dopo cinque stagioni sulla panchina del Milan (era arrivato a ottobre 2019 subentrando al posto dell'esonerato Marco Giampaolo), arricchite dalla conquista dello scudetto nel 2022, è quindi arrivato il momento di cimentarsi in una nuova avventura. E le formazioni interessate sul suo conto, da quanto trapela, non sembrerebbero mancare. Su di lui avrebbe innanzitutto messo gli occhi il Napoli, chiamato al riscatto dopo una stagione fallimentare. Gli azzurri, che non confermeranno Calzona, hanno inserito Pioli nella lista dei candidati per dare vita ad un nuovo corso, con il tecnico parmigiano che dovrà affrontare la concorrenza, tra gli altri, di Antonio Conte e Gian Piero Gasperini.

Altra opzione per il futuro di Pioli è quella che porta a Bologna: i rossoblù, al termine del campionato, potrebbero infatti essere costretti a salutare Thiago Motta, in pole position per la panchina della Juventus. Una destinazione, quella emiliana, che potrebbe tentare il tecnico, il quale avrebbe così l'opportunità di misurarsi nuovamente in Champions League. C'è, infine, anche una pista che porta all'estero: su Pioli avrebbe infatti messo gli occhi il Fenerbahce, club nel quale è approdato nei mesi scorsi l'ex rossonero Rade Krunic. Ma Pioli, verosimilmente, preferirebbe continuare la sua carriera in Italia.