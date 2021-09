Barcellona in crisi, idea Pirlo per la panchina

Un'esperienza poco felice, terminata con l'esonero a fine stagione malgrado la conquista della Coppa Italia e di un (sofferto) posto Champions. Il debutto di Andrea Pirlo sulla panchina dei "grandi" si è rivelato più complicato del previsto, con il tecnico costretto a salutare la Juventus lo scorso maggio per lasciare spazio a Massimiliano Allegri, tornato a Torino dopo due anni lontano dai campi. Ma l'ex centrocampista, durante la sua avventura alla guida dei bianconeri, non ha deluso tutti, assicurandosi anzi anche alcuni estimatori di prestigio.

Barcellona, Koeman a rischio esonero: idea Pirlo per la panchina

Sì, perché su Pirlo, in questi giorni, avrebbe messo gli occhi il Barcellona, protagonista di un avvio di stagione sottotono sia in campionato, dove sono arrivate due vittorie e due pareggi nelle prime quattro giornate, sia in Champions League, dove i catalani hanno esordito con la netta sconfitta al Camp Nou per 0-3 contro il Bayern Monaco. I blaugrana, che in estate hanno dovuto dire addio a Lionel Messi, passato al Paris Saint-Germain, starebbero infatti pensando di esonerare Ronald Koeman, legato agli spagnoli fino a giugno 2022 da un contratto da oltre sette milioni netti, concentrando le proprie attenzioni proprio sull'ex allenatore della Juventus.

Barcellona, ecco perché piace l'idea Pirlo

L'ex centrocampista, secondo quanto riferito dai media spagnoli, sarebbe stato individuato dalla dirigenza catalana come il profilo ideale per fare da traghettatore in vista della prossima stagione, nella quale la panchina del Barça verrebbe affidata all'ex Xavi. A far propendere verso la soluzione Pirlo anche le non eccessive richieste economiche dell'allenatore, il quale, a differenza di altri nomi, non richiederebbe neanche eccessivi sforzi sul mercato: aspetti non proprio secondari in quelli che paiono essere tempi di crisi per le casse blaugrana.