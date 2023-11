Pisa-Brescia, ultime, formazioni e dove vederla in diretta

Tra le gare di questa 14a giornata di B spicca Pisa - Brescia, la partita speciale di Rolando Maran. Il tecnico trentino ridebutta alla guida dei lombardi 17 anni dopo la sua prima esperienza bresciana. E lo fa oggi alle 16,15 all'Arena Garibaldi di Pisa, tornando da ex dei toscani.

Aquilani in casa nerazzurra pensa invece a come dare continuità di risultati ai suoi: out Tourè e Tramoni, tutti gli altri infortunati sono recuperati. Anche Caracciolo sta meglio, ma non può ancora aggregarsi al gruppo. Tornano D'Alessandro e De Vitis. Squalificato Marin, per la sua sostituzione favorito Piccinini. "Siamo di fronte a una partita da non sbagliare per tanti motivi. In primis sarebbe importante dare continuità alla vittoria di Bolzano di due settimane fa. Poi ovviamente c'è l'aspetto delle partite casalinghe da migliorare. Abbiamo studiato il Brescia delle ultime giornate e abbiamo anche approfondito alcuni concetti che stanno alla base della filosofia di gioco di mister Maran", ha detto Aquilani.

Maran torna a Pisa con qualche rimpianto: "Lo scorso anno siamo partiti male e l’avventura è durata pochissimo. Pisa è una piazza ambiziosa, con grande passione e mi è dispiaciuto andare via. Adesso però ho la possibilità di voltare pagina. Ripartire da Pisa è una fatalità, in questo momento mi interessa soltanto iniziare bene questo nuovo percorso. Il Pisa è una squadra con una sua identità, sarà una partita scomoda e per noi sicuramente un bel test”.

Pisa - Brescia, probabili formazioni

Pisa (4-2-3-1): Nicolas; Esteves, Leverbe, Canestrelli, Beruatto; Veloso, Piccinini; D'Alessandro, Valoti, Mlakar; Torregrossa. All. Aquilani.

Brescia (3-4-2-1): Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti; Dickmann, Bjarnason, Van de Looi, Huard; Bertagnoli, Galazzi; Moncini. All. Maran.

Pisa-Brescia, dove vederla in diretta

Pisa-Brescia, gara della 14a giornata di serie B, si gioca oggi alle 16,15 e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202), streaming su Dazn, Sky Go e Now.