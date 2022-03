Play Off Mondiali, il quadro dei risultati delle semifinali

Il quadro dei play-off europei che mettono in palio gli ultimi tre posti per Qatar 2022 risulta incompleto per via del rinvio della semifinale relativa alla Pool A, che vede impegnata l’Ucraina opposta alla Scozia. La vincente della sfida affronterà il Galles, che trascinato dal redivivo Gareth Bale si è sbarazzato dell’Austria e resta in corsa per uno degli slot liberi nel tabellone della competizione iridata. E’ invece un altro giocatore che in passato ha vestito la maglia del Palermo ed attualmente milita nel campionato saudita – come il suo ex compagno di squadra in rosa-nero Aleksandar Trajkovski, il killer dell’Italia ed autore del gol che ha qualificato la Macedonia del Nord – a spingere la Svezia nella semifinale della Pool B. Gli scandinavi eliminano la Repubblica ceca grazie ad un gol di Robin Quaison, che dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari pesca il jolly nel secondo extra-time.

Questo il quadro completo degli incontri:

POOL A

Semifinali

Scozia-Ucraina (Rinviata a data da destinarsi)

Galles-Austria 2-1 (25' e 51' Bale, 64' aut. Davies)

Finale

Scozia/Ucraina – Galles (Rinviata data da destinarsi)

POOL B

Semifinali

Russia-Polonia (Polonia già qualificata d’ufficio)

Svezia-Repubblica Ceca 1-0 (110’ Quaison)

Finale

Polonia-Svezia (martedì 29 marzo alle 20.45)

POOL C

Semifinali

Italia-Macedonia del Nord 0-1 (92’ Trajkovski)

Portogallo-Turchia 3-1 (15' Otavio, 42' Diogo Jota, 65' Yilmaz, 94' Matheus Luiz)

Finale

Portogallo-Macedonia del Nord (martedì 29 marzo alle 20.45)