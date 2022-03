Pronostici semifinali Playoff Mondiali 2022: chi passa il turno

Non solo Italia-Macedonia del Nord. Nella serata di oggi, giovedì 24 marzo, si disputeranno altre tre gare valevoli per le semifinali dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2022. Alle 20.45, oltre alla sfida che vedrà impegnati gli azzurri di Mancini contro gli uomini di Milevski, scenderanno in campo Portogallo-Turchia, Galles-Austria e Svezia-Repubblica Ceca. Non si disputerà invece Russia-Polonia, dato che la Fifa ha estromesso la nazionale russa in seguito alla guerra con l'Ucraina.

Semifinali Playoff Mondiali 2022, i pronostici

Portogallo-Turchia

Sarà un Portogallo in emergenza, quello che a Porto ospiterà la Turchia. I lusitani dovranno infatti fare a meno di Pepe, Ruben Dias e Neves, oltre che dello squalificato Cancelo, ma contro la Turchia, che ha deluso agli ultimi Europei, partono con i favori del pronostico.

Chi passa il turno: 75% Portogallo, 25% Turchia

Galles-Austria

Sfida dal pronostico apertissimo, quella tra Galles ed Austria. Entrambe le formazioni sono reduci da un buon Europeo e sono cresciute sensibilmente negli ultimi anni. I gallesi, guidati dalla stella Gareth Bale, fanno del collettivo il loro punto di forza, mentre gli austriaci possono contare su buone individualità come Arnautovic, Sabitzer, Baumgartner, Grillitsch e Alaba.

Chi passa il turno: 40% Galles, 60% Austria

Svezia-Repubblica Ceca

La Svezia ha conteso fino alla fine il primo posto alla Spagna nel girone di qualificazione e si presenta alla sfida da favorita. Attenzione, però, perché la Repubblica Ceca, come dimostrato ad Euro 2020, dove si è spinta fino ai quarti di finale, ha le armi per poter stupire.

Chi passa: 70% Svezia, 30% Repubblica Ceca

Italia-Macedonia del Nord

Impegno sulla carta agevole per l'Italia di Roberto Mancini, che però, dopo il trionfo di Euro 2020, ha palesato qualche limite di troppo. Il divario tecnico tra le due formazioni, tuttavia, rimane ampio: per gli azzurri sarebbe un clamoroso flop venire estromessi dai macedoni.

Chi passa il turno: 90% Italia, 10% Macedonia del Nord