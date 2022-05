Serie C, play-off: il Palermo ipoteca la finale

Il Palermo mette già un piede e mezzo in finale: il 3 a 0 a domicilio in casa della Feralpisalò è un atto di forza dei rosanero, che stravincono su un campo durissimo in cui sono già cadute Pescara e Reggiana. Dominio quasi totale dei siciliani, nonostante il rigore fallito dal bresciano Miracoli: penalty non assegnato inizialmente da Maria Sole Caputi, richiamata poi dal Var.

In Calabria, invece, equilibrio totale tra Catanzaro e Padova. La qualificazione alla finale si deciderà all'Euganeo. Le due gare di ritorno sono in prorogramma domenica prossima.

Feralpisalò-Palermo

Palermo in vantaggio nel finale di frazione: al 43' Brunori riceve palla e la insacca alle spalle del portiere avversario. Spietati i ragazzi di Silvio Baldini: nel recupero trovano subito il raddoppio con Floriano. In avvio di seconda frazione di gioco, rigore per la Feralpisalò quando Lancini intercetta con la mano il pallone, calcio di rigore; se e ne incarica Miracoli, ma Massolo capisce tutto e neutralizza. Poi 41' su errore della difesa gardesana, Soleri batte Liverani per lo 0-3 definitivo.

Catanzaro-Padova

Porta stregata per Iemmello, che non riesce a sbloccarsi nei primi minuti almeno in due occasioni ghiotte. Dopo mezzora, gol annullato al Padova: Valentini insacca su assist di Della Latta, ma il Var rivela la posizione irregolare di Santini. Ad inizio ripresa, ancora Catanzaro con Iemmello. Check al Var per un presunto fallo di mano in area del Padova, ma non viene rilevata irregolarità. Al 30' il Catanzaro torna a provarci con Iemmello, senza fortuna. La sfida abruzzese tra Vivarini e Oddo finisce senza reti: 0-0.