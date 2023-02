Plusvalenze Juve, l'avvocato Chiappero difende il pm Santoriello: "Non ha mai confuso il calcio con il diritto"

"Sì lo ammetto, sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come tifoso seguo il Napoli, come pubblico ministero sono anti-juventino, ossia contro i ladrocini in campo e mi è toccato scrivere l’archiviazione". Il video con le frasi di Ciro Santoriello espresse tra una battuta e l’altra risalgono alla primavera 2019 e il magistrato le aveva pronunciate in un convegno dal titolo "Il Modello organizzativo e le società calcistiche. La prevenzione degli illeciti tra giustizia penale e sportiva".

Santoriello è uno dei pm che indagano nell'inchiesta sulle plusvalenze, costata alla Juventus l'azzeramento dei vertici societari e alla squadra la penalizzazione di 15 punti in Serie A.

Caso plusvalenze Juventus: l’avvocato Chiappero in difesa del pm Santariello

Da quando il filmato ha iniziato a circolare sui social, diventando virale, è esplosa la rabbia dei tifosi e ci si sta chiedendo se queste parole siano inopportune in rapporto al ruolo rivestito. Appena passata la mezzanotte è intervenuto sulla questione, sempre su Twitter, il ministro dello Sport Andrea Abodi: "Ho visto, ascoltato e segnalato, nel rispetto dei ruoli, per le opportune verifiche e valutazioni. Per ora penso sia corretto che mi fermi qui".

L'avvocato Luigi Chiappero, uno dei più noti penalisti d'Italia che ha svolto il ruolo di difesa del club bianconero al processo sull’esame-farsa di Luis Suarez per l’ottenimento della cittadinanza italiana ed attualmente difende due ex dirigenti bianconeri, Marco Re e Stefano Bertola, nel procedimento relativo alla stessa inchiesta Prisma sulle plusvalenze, a La Stampa ha detto: “Santoriello è un magistrato colto, che non ha mai confuso il calcio con il diritto. Inoltre, ricorderei come fu proprio lui ad archiviare tutte le accuse in un procedimento del passato aperto sui conti della Juventus”.