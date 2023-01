Caso plusvalenze, stangata alla Juventus

La Corte Federale di Appello presieduta da Mario Luigi Torsello ha accolto in parte il ricorso della Procura Federale sulla revocazione parziale della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite n. 89 del 27 maggio scorso e ha deciso in particolare una serie di inibizioni per 11 dirigenti della Juventus: 30 mesi a Paratici, 24 mesi ad Agnelli e Arrivabene, 16 mesi a Cherubini, 8 mesi a Nedved, Garimberti, Vellano, Venier, Hughes Marilungo e Roncaglio. Lo rende noto la Figc in un comunicato.

La Corte Federale di Appello presieduta da Mario Luigi Torsello ha accolto in parte il ricorso della Procura Federale sulla revocazione parziale della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite n. 89 del 27 maggio scorso, sanzionando la Juventus con 15 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva. Lo rende noto la Figc in un comunicato.

Cosa può fare ora la Juventus

La società sportiva torinese ha un mese di tempo per ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, che però non ha la possibilità di diminuire l'entità della sanzione. Eventualmente potrà solo confermare o cancellare il verdetto della Corte federale. La sanzione "afflittiva", che con 15 punti di penalizzazione in campionato ha quasi raddoppiato le richieste del Procuratore federale, punta a spegnere la corsa della Juventus alle coppe Europee, ma la Juventus non è di fatto ancora fuori dall'Europa. I bianconeri potrebbero infatti vincere la Coppa Italia e qualificarsi così per l'Europa League. Dovrà intervenire l'Uefa per chiudere le porte dell'Europa alla Juve.

La nuova classifica

Napoli 47 punti, Milan 38, Inter 37, Lazio, Atalanta e Roma 34, Udinese 25, Torino e Fiorentina 23, JUVENTUS (-15), Bologna e Empoli 22, Monza 21, Lecce 20, Spezia e Salernitana 18, Sassuolo 16, Verona e Sampdoria 9, Cremonese 7.