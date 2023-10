Doping, confermata la positività di Pogba: cosa rischia

Confermata la positività di Paul Pogba al doping. Le controanalisi svolte a Roma presso il laboratorio olimpico dell'Acqua Acetosa, chieste dal centrocampista francese della Juventus come ulteriore controllo come da procedura, hanno confermato la positività al testosterone emersa lo scorso 11 settembre. Il controllo era stato effettuato in occasione del match tra Udinese e Juventus alla prima giornata del campionato di Serie A, giocata il 20 agosto scorso. "Umanamente mi dispiace per Paul. Aspettiamo comunque la conferma ufficiale", ha dichiarato l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Torino. La notizia, infatti, è stata riportata dall’Ansa, dichiarando di averla appresa da ambienti calcistici.

Cosa succede ora

Dopo la prima positività Paul Pogba era stato sospeso in via cautelare dal tribunale nazionale antidoping. Si apre ora la fase istruttoria della procura anti-doping con tre scenari: archiviazione, patteggiamento o processo. In caso di condanna, Pogba rischia una squalifica fino a due anni, che potrebbe raddoppiare "se la violazione delle norme antidoping riguarda una sostanza vietata specificata e l'Organizzazione Antidoping è in grado di dimostrare che la violazione è intenzionale".

Pogba potrebbe seguire la linea difensiva della non volontarietà sostenendo di non essere stato a conoscenza delle caratteristiche vietate di un prodotto, un integratore acquistato a Miami, consigliatogli da un medico amico. Nel frattempo la Juventus, potrebbe sospendere lo stipendio del calciatore e procedere con la risoluzione del contratto. Dal suo ritorno a Torino, avvenuto nell'estate 2022, il calciatore è sceso in campo pochissime volte a causa dei continui problemi fisici.

