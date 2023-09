Pogba positivo al doping, quando arriverà l'esito delle controanalisi

Paul Pogba ha chiesto le controanalisi. Il centrocampista francese, risultato positivo al testosterone in seguito ad un controllo antidoping effettuato in occasione di Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto, ha deciso di richiedere un ulteriore controllo, come da procedura. Nel caso in cui la positività dovesse essere confermata, si aprirà la fase istruttoria della Procura anti-doping con tre scenari: archiviazione, patteggiamento o processo. In caso di condanna, Pogba rischia una squalifica fino a due anni, che potrebbe raddoppiare "se la violazione delle norme antidoping riguarda una sostanza vietata specificata e l'Organizzazione Antidoping è in grado di dimostrare che la violazione è intenzionale".

L'esito delle controanalisi è atteso entro sette giorni. Pogba, che avrebbe assunto la sostanza tramite un integratore acquistato a Miami e consigliato da un medico amico, potrebbe seguire la linea difensiva della non volontarietà sostenenendo di non essere stato a conoscenza delle caratteristiche vietate del prodotto in questione. La Juventus, nel frattempo, potrebbe sospendere lo stipendio del calciatore e, in caso di positività confermata dalle controanalisi, procedere con la risoluzione del contratto. Una mossa che permetterebbe al club bianconero di risparmiare sul ricco contratto del centrocampista, che dal suo ritorno a Torino, avvenuto nell'estate 2022, è sceso in campo pochissime volte a causa dei continui problemi fisici che lo hanno tormentato nel corso di questi mesi.