Pogba, quando firmerà per la Juventus

È ormai in dirittura di arrivo la trattativa per il ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Il centrocampista, in uscita a parametro zero dal Manchester United, ha praticamente raggiunto l'accordo con il club bianconero, con il quale rimarrebbero da limare soltanto alcuni dettagli. Tra questi la durata del contratto, che potrebbe essere di quattro o tre anni con opzione per il quarto. Un'intesa totale potrebbe essere raggiunta già nelle prossime ore, quando l'avvocato del giocatore, Rafaela Pimenta, si incontrerà nuovamente con la dirigenza della Vecchia Signora.

Juventus, quando è attesa la firma di Pogba

Pogba, se tutto procederà come previsto, dovrebbe arrivare a Torino nei primi giorni di luglio per sostenere le visite mediche, al termine delle quali è prevista la firma del contratto. Per il centrocampista si tratterebbe di un ritorno dopo sei anni: il francese ha infatti già indossato la maglia della Juventus per quattro stagioni dal 2012 al 2016, collezionando complessivamente 178 presenze e segnando 34 reti. Un innesto fortemente voluto da Massiliamo Allegri, che già ha avuto alle proprie dipendenze il "Polpo" nella sua prima esperienza in bianconero.

L'arrivo di Pogba permetterà al tecnico livornese di alzare il tasso tecnico del proprio centrocampo, reparto più di tutti apparso in difficoltà nell'ultima stagione. Il francese potrà essere utilizzato sia in un centrocampo a 2, ad esempio nel 4-2-3-1, sia in un centrocampo a 3, come in un 4-3-3. Ciò permetterà ad Allegri di poter contare su più alternative tattiche anche all'interno della stessa gara.