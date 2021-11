Perché Pogba può tornare alla Juventus

"Sognare è gratis". Sono bastate queste poche parole di Mino Raiola a far riaccendere le speranze dei tifosi della Juventus di riabbracciare Paul Pogba. L'agente del giocatore, in alcune dichiarazioni rilasciate a margine dell'assemblea I.A.F.A (Italian Association Football Agent) di Roma, non ha chiuso le porta ad un ritorno a Torino del francese, il cui contratto con il Manchester United andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. Il centrocampista, al momento, non sembra intenzionato a prolungare il proprio matrimonio con i Red Devils e, in queste settimane, si starebbe guardando attorno in vista della prossima stagione. E quella bianconera, dove il "polpo" ha vissuto quattro stagioni da protagonista tra il 2012 ed il 2016, continuerebbe a rimanere una delle soluzioni più gradite.

Pogba-Juventus, perché il ritorno del francese a Torino è possibile

Pogba, a Torino, ha infatti lasciato un pezzo di cuore, come lo stesso francese ha confessato più volte. Alla Juventus il centrocampista ha trovato quel feeling con l'intero ambiente mai davvero sbocciato allo United, sentendosi sempre al centro del progetto. A spingere il francese a prendere seriamente in considerazione il ritorno in bianconero ci sarebbe anche la presenza in panchina di Massimiliano Allegri, con il quale il giocatore ha sempre avuto un ottimo rapporto.

Per tornare a vestire nuovamente la maglia bianconera, però, il francese chiederebbe garanzie tecniche, con la certezza di approdare in una squadra che possa essere protagonista non solo in Italia, ma anche in Europa. Ed il club, da parte sua, dovrebbe sobbarcarsi un importante investimento economico: se è infatti vero che Pogba potrebbe arrivare a giugno a parametro zero, è altrettanto vero che, il suo attuale ingaggio, è fuori dai parametri del club.