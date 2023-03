Juventus, come giocherà con il rientro di Pogba: le tre soluzioni

La fine di un calvario. Paul Pogba, 219 giorni dopo l'infortunio al ginocchio, ha finalmente fatto il proprio debutto in stagione subentrando nel corso della ripresa nel derby con il Torino, vinto dalla sua Juventus per 4-2. Un ritorno in campo atteso con trepidazione dai tifosi, che hanno accolto il francese con un vero e proprio boato, e dal tecnico Massimiliano Allegri, che, finalmente, può tornare a contare su quello che, in estate, era stato il principale rinforzo in mezzo al campo. Certo, Pogba avrà ancora bisogno di tempo per ritrovare la miglior condizione, ma, appena offrirà garanzie di tenuta, potrà offrire all'allenatore livornese più possibilità di scelta.

Le tre soluzioni di Allegri

Il ritorno di Pogba aprirà le porte a più soluzioni per Allegri. La prima, quella più spiccatamente a trazione offensiva, prevede uno spregiudicato 3-4-3, con tutti gli uomini di maggior talento in campo fin dal primo minuto. In questo caso il francese agirebbe in mezzo al campo insieme ad uno tra Rabiot o Locatelli, con Cuadrado e Kostic sulle corsie esterne, mentre il tridente offensivo sarebbe composto dalle stelle Di Maria, Chiesa e Vlahovic. Altra soluzione con il tridente è quella che prevede il passaggio al 4-3-3: in questo caso il Polpo agirebbe da mezzala destra, con Rabiot dall'altra parte e Locatelli in cabina di regia.

Allegri, tuttavia, pare aver trovato un giusto equilibrio con il 3-5-2, modulo che potrebbe rappresentare la base anche nel futuro. In questo caso potrebbe esserci una staffetta in attacco tra Di Maria e Chiesa, con la linea di centrocampo formata da Cuadrado (o lo stesso Chiesa), Pogba, Locatelli, Rabiot e Kostic.

Queste, nello specifico, le tre diverse soluzioni: