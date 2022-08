Juventus, quante (e quali) partite salterà Pogba

Paul Pogba non si opera. Questa la decisione presa dal giocatore, e dallo staff bianconero, dopo la lesione del menisco laterale del ginocchio destro riportata durante un allenamento a Los Angeles. Il francese seguirà una terapia conservativa, con i tempi di recupero stimati in circa cinque settimane: nelle prime tre il centrocampista lavorerà in piscina e palestra, poi, gradualmente, tornerà sul campo rispettando un programma personalizzato.

Uno stop, quello di Pogba, che costringerà il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri a stravolgere i piani per le prime partite della stagione. I bianconeri, in particolare, si presenteranno in emergenza alla sfida con il Sassuolo, in programma il 15 agosto e valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2022/2023: oltre che del francese, la Vecchia Signora dovrà infatti fare a meno anche di McKennie (out per un problema alla spalla) e dello squalificato Rabiot.

Quali partite salterà Pogba

Pogba, come detto, salterà ovviamente la partita contro il Sassuolo, ma sarà out anche nelle gare contro Sampdoria (lunedì 22 agosto), Roma (sabato 27 agosto), Spezia (mercoledì 31 agosto), Fiorentina (sabato 3 settembre) e nella prima giornata della fase a gironi di Champions League (martedì 6 o mercoledì 7 settembre). Il centrocampista, se tutto procederà secondo i piani, dovrebbe tornare a lavorare in gruppo nella settimana che porterà al match Juventus-Salernitana, in programma domenica 11 settembre e valevole per la sesta giornata di Serie A. Difficile, però, che per quella data possa avere già novanta minuti sulle gambe, con Allegri che potrebbe optare per un rientro graduale.