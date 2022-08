Pogba minacciato con una pistola, ricattato da una banda per 13 milioni di euro: coinvolto il fratello

Nuove ricostruzioni provano a fare luce sulla bufera che è scoppiata nel weekend in casa Pogba.

Sabato 27 agosto Mathias, il fratello di Paul e Florentin, ha diffuso su Instagram un video in francese, inglese, spagnolo e italiano, in cui diceva: "Presto farò grandi rivelazioni su mio fratello Paul Pogba e su Rafaela Pimenta, il suo avvocato, la sua amica, la sua confidente. Colei che oggi viene chiamata la donna più potente del calcio e che mio fratello chiama la sua seconda madre, come se una madre non bastasse - si sente nel video diffuso via Instagram -. Il mondo intero, così come i tifosi di mio fratello, e ancor di più quelli di Francia e Juventus, i suoi compagni di squadra e i suoi sponsor meritano di sapere certe cose. Per decidere se merita l'ammirazione, il rispetto e l'amore del pubblico. Se merita il suo posto nella Francia e l'onore di giocare in Coppa del Mondo. Se merita di essere un titolare della Juventus, se è una persona affidabile. Vi parlerò di cose molto importanti anche riguardo Kylian Mbappé, la stella del calcio mondiale, e ci saranno elementi e testimonianze a confermare le mie parole. Tutto ciò rischia di essere esplosivo e causare molto rumore. Tutto verrà rivelato a tempo debito".

Pogba, il video contro il fratello: "Il mondo deve sapere"

Ma quali sono i contrasti nella famiglia Pogba che appariva sui social unita e affiatata fino a qualche tempo fa?

FranceInfo ricostruisce così l'inizio di una vicenda scioccante che avrebbe ormai portato a una rottura insanabile. Tra lo scorso 25 e 29 marzo, quando la Nazionale francese ha ospitato la Costa d’Avorio e il Sudafrica in amichevole, Pogba aveva salutato la sua famiglia a Lagny-sur-Marne (Seine et Marne) e poi sarebbe stato trascinato in un appartamento a Parigi dove gli amici lo avrebbero incolpato di non aiutarli finanziariamente.

Ci sarebbero stati anche due uomini armati che gli avrebbero chiesto 13 milioni di euro. Pogba avrebbe spiegato di aver visto più volte i suoi ricattatori, in particolare ad aprile a Manchester, poi a luglio al centro di allenamento della Juventus di Torino.

Alla Continassa ha riconosciuto il fratello Mathias tra le persone che lo hanno intimidito e ha deciso di denunciare tutto agli investigatori dell’Ufficio centrale per la lotta alla criminalità. Pogba ha spiegato di aver aiutato economicamente gli amici fino a quando, lo scorso gennaio, ha cacciato di casa un amico che ospitava a Manchester non appena si era reso conto che quest’ultimo aveva usato la sua carta di credito per rubargli 200mila euro.

Gli avvocati del centrocampista della Juventus avevano diffuso una nota per chiarire la situazione che era emersa nella serata di sabato, dopo la diffusione via social di uno strano video da parte del fratello Mathias: "Le recenti dichiarazioni di Mathias Pogba sui social non sono purtroppo una sorpresa - scrivono i legali del francese -. Si aggiungono alle minacce e ai tentativi di estorsione di una banda organizzata contro Paul Pogba".

Avevano poi fatto sapere che le autorità italiane e francesi sono già al lavoro sulla questione e che non verranno rilasciate ulteriori dichiarazioni sull'indagine in corso.