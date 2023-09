Squalifica e risoluzione del contratto: cosa rischia Pogba dopo la positività al doping

Una notizia che ha scosso l'intero ambiente bianconero. Paul Pogba, in seguito ad un controllo effettuato in occasione della prima giornata di campionato contro l'Udinese dello scorso 20 agosto, è risultato positivo al testosterone. Il centrocampista, in attesa delle controanalisi, è stato temporaneamente sospeso dal tribunale nazionale antidoping, che ha comunicato come le analisi abbiano accertato la presenza di "metaboliti del testosterone di origine non endogena". Nessuna presa di posizione, al momento, da parte della Juventus, che, in una nota, si è limitata a comunicare di aver ricevuto il provvedimento di sospensione cautelare riservandosi di valutare i prossimi passaggi procedurali.

La squalifica

Paul Pogba, la cui seconda avventura con la maglia bianconera è stata tormentata da continui problemi fisici (pochissime le presenze messe insieme tra la scorsa stagione e l'inizio del nuovo campionato), rischia adesso una lunga squalifica, che, nel caso peggiore, ovvero se fosse confermato il "dolo", potrebbe essere di 4 anni. Se invece venisse dimostrata la "non intenzionalità", il periodo di stop sarebbe dimezzato. Probabile che Pogba, nel caso in cui le contronalisi dovessero confermare la positività, possa seguire come linea difensiva quella dell'assunzione involontaria: il francese, nel corso di questi mesi, ha infatti utilizzato numerose medicine (comprese pomate e gel) per cercare di risolvere i problemi fisici che lo stanno tormentando.

Il contratto

La Juventus, come detto, non si è al momento sbilanciata sulla vicenda in attesa di ulteriori sviluppi. In caso di positività confermata, il club bianconero potrebbe tuttavia optare per la risoluzione del contratto, attualmente in scadenza nel 2026. La Vecchia Signora, in teoria, potrebbe sospendere fin da subito lo stipendio di Pogba, che guadagna 10 milioni di euro netti l'anno, ma con ogni probabilità questo non verrà fatto, almeno fino all'esito delle controanalisi a cui il centrocampista si sottoporrà.