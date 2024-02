Pogba, squalifica di quattro anni per doping

Paul Pogba è stato squalificato per quattro anni per doping. Il centrocampista francese, risultato positivo al deidroepiandrosterone dopo la gara Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto, valevole per la prima giornata del campionato di serie A e terminata con il risultato di 0-3, era stato sospeso in via cautelare il 12 settembre, con lo stop poi confermato il 6 ottobre quando le controanalisi ne avevano confermato la positività. Adesso la sentenza definitiva, con il giocatore bianconero, il quale ha sempre sostenuto di aver assunto la sostanza in modo involontario (non sarebbe stato infatti a conoscenza delle caratteristiche vietate di un prodotto, un integratore acquistato a Miami, consigliatogli da un medico amico), che aveva rifiutato il patteggiamento.

Per Pogba, tornato alla Juventus nell'estate 2022 dopo la seconda avventura al Manchester United, la carriera potrebbe quindi terminare qui: il francese, laureatosi campione del mondo con la Nazionale transalpina nel 2018, il prossimo 15 marzo compirà 31 anni e sembra quindi improbabile vederlo tornare a calcare i terreni di gioco.