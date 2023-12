Quattro anni di squalifica. Questa la richiesta della procura antidoping per Paul Pogba, risultato positivo al deidroepiandrosterone dopo la gara Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto, valevole per la prima giornata del campionato di serie A e terminata con il risultato di 0-3. Il centrocampista era stato sospeso in via cautelare il 12 settembre, con lo stop poi confermato il 6 ottobre quando le controanalisi ne avevano confermato la positività. A differenza si quanto si era ipotizzato nelle passate settimane, non ci sarà alcun patteggiamento per il francese, che comparirà quindi a processo davanti al tribunale nazionale antidoping.

Pogba, nei giorni seguenti la notizia della sua positività, si sarebbe giusticato sostenendo di aver assunto la sostanza in modo involontario: non sarebbe stato infatti a conoscenza delle caratteristiche vietate di un prodotto, un integratore acquistato a Miami, consigliatogli da un medico amico. Linea difensiva che il calciatore potrebbe adesso portare avanti anche a processo.