Politano positivo al Covid, niente Inter-Napoli: Spalletti ha già il sostituto pronto

La viglia di Inter-Napoli si complica per Luciano Spalletti che perde uno dei titolari per il big match di domani alle 18. Matteo Politano infatti è risultato positivo al COVID-19, ad annunciarlo questa mattina è stata la società campana in una nota ufficiale in cui spiega: "Il giocatore regolarmente vaccinato con doppia dose, è asintomatico e in isolamento domiciliare". L'esterno quindi sta bene, ma non potrà giocare la fondamentale partita di domani in cui gli azzurri potrebbero spingere ancora più lontani i nerazzurri dalla lotta Scudetto.

Inter-Napoli, Politano positivo: il sostituto scelto da Spalletti

A Castelvolturno si pensa alla contromossa e Spalletti ha già pronto il sostituto. Giocherà con ogni probabilità il messicano Lozano, alternativa principale di Politano con cui si gioca il posto partita dopo partita. Non è stata una settimana semplice per il giocatore centramericano che in una intervista, direttamente dal ritiro della sua Nazionale, aveva dichiarato di volere un un club più grande del Napoli. Parole che non sono piaciute ai tifosi che hanno interpretato l'ambizione dell'attaccante come una mancanza di rispetto per la squadra capolista in Serie A. Ieri Giuntoli ha parlato con il ragazzo, chiedendo maggiore attenzione nelle interviste, senza però andare oltre perché il caso andava sgonfiato e non fatto esplodere alla vigilia di una gara così importante.

Il ballottaggo tra Politano e Lozano era uno dei pochi dubbi per la formazione partenopea, Spalletti probabilmente avrebbe fatto giocare l'ex di turno, ma adesso ha le mani legate e quindi si affiderà al messicano che comunque ha sempre fornito ottime prestazioni quando chiamato in causa in questa stagione. Per il resto l'undici anti Inter è pronto, il tridente verrà completato da Osimhen e Insgine, alle loro spalle nel centrocampo a tre ci sarano i titolarissimi Anguissa, Zielinski e Fabian Ruiz. Nessun dubbio anche in difesa dove Koulibaly e Rrahmani saranno i centrali con Mario Rui e Di Lorenzo impegnati sulle corsie laterali. In porta Ospina è favorito su Meret.