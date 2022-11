Polonia-Arabia Saudita, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo aver battuto l'Argentina, l'Arabia Saudita prova a scrivere un'altra pagina della sua storia calcistica. Lunedì 28 novembre alle 14 scenderà in campo contro la Polonia e in caso di vittoria sarebbe qualificata agli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Lewandowski e compagni però dal canto loro non possono più sbagliare, lo 0-0 con il Messico tiene aperti tutti i giochi, ma solo in caso di vittoria o pareggio i polacchi potranno continuare a sognare il passaggio del turno.

Tabellone Mondiali 2022: calendario, data e orario (diretta tv Rai 1 Rai 2 e streaming Rai Play) di tutte le partite

Polonia-Arabia Saudita: le sclete di Michniewicz

La Polonia dovrebbe presentarsi in campo ancora senza il doppio centravanti, il riferimento offensivo sarà sempre Lewandowski con Milik e Piatek pronti ad entrare in caso di bisogno. Dietro al bomber del Barcellona spazio a Kaminski e Szymanski, mediana molto "italiana" con Zielinski e Zalewski, arrivano tutti dai nostri campionati i protagonisti in difesa: Szczesny, Glik, Bereszynski e Kiwior.

Polonia-Arabia Saudita: le scelte di Renard

L'Arabia Saudita è pronta a rilanciare il suo 4-4-1-1 tutto organizzazione, corsa e lotta per compiere l'impresa. Fuori dai giochi Al Faraj e Al-Saharani, ci saranno quindi due novità nell'undicidi Renard. Fari puntati sul capitano e autore della magia che ha consegnato la vittoria con l'Argentina Al-Dawsari e sul portiere Al Owais, eroico con i suoi miracoli contro l'Albiceleste di Messi.

Polonia-Arabia Saudita: probabili formazioni

Polonia (3-4-2-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Kiwior; Cash, Krychowiak, Zielinski, Zalewski; S. Szymanski, Kaminski; Lewandowski.

Arabia-Saudita (4-2-3-1): Al Owais; Abdulhamid, Al Tambakti, Al-Bulayhi, Al-Burayk; Al Malki, Kanno; Al-Buraikan, Al-Abed, S. Al-Dawsari; Al-Shehri.

Dove vedere Polonia-Arabia Saudita in diretta tv e streaming?

La sfida sarà trasmessa in diretta tv da Rai Due e in streaming su RaiPlay. La telecronaca è stata affidata a Luca De Capitani e Sebino Nela.