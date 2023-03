Porto-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A caccia del pass per i quarti. L'Inter, reduce dal ko in campionato per 2-1 contro lo Spezia, farà visita martedì 14 marzo alle 21 al Porto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Un match in cui i nerazzurri tenteranno di difendere il prezioso 1-0 conquistato nella sfida di andata, quando, a San Siro, ci pensò Lukaku nel finale a regalare un'importantissima vittoria alla formazione di Simone Inzaghi. Guai, tuttavia, a sottovalutare i portoghesi, che, di fronte al proprio pubblico, faranno di tutto per ribaltare l'esito del confronto e conquistare la qualificazione.

Porto-Inter, le scelte di Conceiçao

Conceiçao, privo dello squalificato Otavio, dovrebbe affidarsi al classico 4-4-2, con Galeno a formare il tandem offensivo con l'inamovibile Taremi. In mezzo al campo spazio per Grujic e Uribe, con Pepê e Franco sulle corsie esterne. In difesa coppia centrale formata dall'esperto Pepe e Marcano, con Joao Mario e Zaidu ai lati. Tra i pali Diogo Costa.

Porto-Inter, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, dall'altra parte, recupera Dimarco, che tornerà ad occupare la fascia mancina a discapito di Gosens. Verso la convocazione anche Skriniar, che rimane però in dubbio per una maglia da titolare: se lo slovacco dovesse dare le opportune garanzie, ci sarà lui a completare il reparto difensivo con Acerbi e Bastoni, altrimenti spazio per Darmian con Dumfries sulla corsia destra. In mezzo al campo Calhanoglu preferito a Brozovic in cabina di regia, con Barella e Mkhitaryan ai lati del turco. In attacco ballottaggio Dzeko-Lukaku per affiancare Lautaro Martinez.

Porto-Inter, le probabili formazioni

Porto (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Pepê, Grujic, Uribe, Franco; Galeno, Taremi. All. Conceiçao

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

Porto-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Porto-Inter, in programma martedì 14 marzo alle 21 e valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Il match, per gli abbonati, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go. La gara sarà trasmessa in tv anche da Canale 5 e in streaming da Infinity, piattaforma di Mediaset, e Now Tv, il servizio streaming live e on demand di Sky che offre ai propri utenti che acquistano il pacchetto Sport la visione delle partite di Champions League. La sfida potrà essere seguita anche su MediasetPlay e su sportmediaset.mediaset.it.