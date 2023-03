Porto-Inter, il pronostico: chi andrà ai quarti?

Novanta minuti (o più) di fuoco. L'Inter, dopo la vittoria per 1-0 nella gara di andata, farà visita al Porto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Una sfida che si preannuncia quanto mai calda, con entrambe le formazioni che faranno di tutto per staccare il pass per i quarti. I lusitani, dopo il ko di San Siro, sono obbligati alla vittoria, mentre ai nerazzurri basterà anche un pareggio.

Porto-Inter, come arrivano alla sfida i lusitani

Il Porto, in campionato, è reduce dalle due vittorie consecutive contro Estoril Praia (3-2) e Chaves (3-1), mentre in precedenza era arrivato l'inatteso ko interno contro il Gil Vicente (1-2), che aveva fatto seguito alla sconfitta nella sfida di andata contro l'Inter. I portoghesi, che hanno chiuso la fase a gironi di Champions al primo posto davanti a Bruges, Bayer Leverkusen e Atletico Madrid, occupano la seconda posizione nella Liga portoghese con i loro 57 punti, due in più del Braga e otto in meno del Benfica capolista.

Porto-Inter, come arrivano alla sfida i nerazzurri

L'Inter, nell'ultimo turno di campionato, è stata superata per 2-1 al Picco dallo Spezia incassando la seconda sconfitta esterna consecutiva, la sesta in serie A. Uno scivolone che ha messo ancora una volta a nudo tutte le fragilità dei nerazzurri, incapaci, in trasferta, di trovare continuità di rendimento. In precedenza la formazionedi Simone Inzaghi, seconda in classifica a -18 dal Napoli capolista, aveva superato di fronte al proprio pubblico per 2-0 il Lecce di Baroni.

Porto-Inter, il pronostico

Una sfida dal pronostico apertissimo, quella tra Porto e Inter. I nerazzurri, in trasferta, stanno mostrando un'evidente fragilità, soprattutto a livello difensivo: non certo un biglietto da visita ottimale in vista della sfida del Do Dragao. La formazione di Simone Inzaghi, allo stesso tempo, ha però fin qui dato il meglio di sé proprio nelle sfide più delicate, come dimostrano le affermazioni ottenute in stagione contro Barcellona, Napoli e Milan. Ecco perché il nostro pronostico, se pur leggermente, pende dalla parte interista.