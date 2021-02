Porto-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dimenticare il ko di Napoli subìto in campionato e riprendere la propria marcia in Europa. Questo l'obiettivo della Juventus che questa sera, mercoledì 17 febbraio (fischio d'inizio alle 21), farà visita al Porto nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Una sfida nella quale i bianconeri vogliono strappare un risultato positivo per poi giocarsi il passaggio del turno, tra tre settimane, all'Allianz Stadium. Di fronte ci sarà un avversario che in campionato è reduce da tre pareggi consecutivi: un andamento lento che ha fatto allontanare lo Sporting Lisbona capolista a +10.

Porto-Juventus in tv e streaming

La partita Porto-Juventus sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Il match sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go anche attraverso dispositivi mobili quali smartphone e tablet dopo aver scaricato l'apposita app. Esiste infine la possibilità di seguire la sfida su Now Tv, servizio streaming di Sky. In questo caso sarà necessario acquistare uno dei pacchetti contenente la gara.