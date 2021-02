Porto-Juventus, le probabili formazioni: torna Bonucci, Morata favorito su Kulusevski

Ritornano gli impegni in Champions League per la Juventus. I bianconeri, reduci dal ko di Napoli in campionato, faranno visita mercoledì 17 febbraio al Porto nell'andata degli ottavi di finale (fischio d'inizio alle 21). Una sfida sulla carta alla portata della formazione di Andrea Pirlo, che però, nel corso di questa stagione, ha mostrato spesso di avere qualche difficoltà di troppo anche contro avversari non di primo livello.

Porto-Juventus, le scelte dei due allenatori

La Juventus, per la sfida in Portogallo, dovrà fare a meno degli infortunati Arthur e Cuadrado, mentre rimane ancora in dubbio Dybala. Assenze pesanti per Pirlo, che dovrebbe affidarsi all'ormai consueto 4-4-2, con Morata favorito su Kulusevski per comporre il tandem d'attacco con Cristiano Ronaldo. In mezzo al campo ci saranno Bentancur e Rabiot, con McKennie e Chiesa sulle corsie esterne. In difesa si rivedrà Bonucci, recuperato dopo i problemi dei giorni scorsi. Insieme a lui, a comporre la coppia centrale, dovrebbe esserci Chiellini, favorito su De Ligt. Terzini Danilo e Alex Sandro.

Stesso modulo dall'altra parte per Conceicao, che dovrebbe affidarsi alla coppia d'attacco Marega-Taremi. A centrocampo Corona, Oliveira, Uribe e Diaz, con la difesa invece composta da Manafà, Mbemba, Pepe e Sarr.

Porto-Juventus, le probabili formazioni

Porto (4-4-2): Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Sarr; Corona, Oliveira, Uribe, Diaz; Marega, Taremi. All. Conceicao

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo