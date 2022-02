Porto-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Lazio di Sarri all’esame Porto, ovvero la sfida tra due protagoniste del girone di ferro sorteggiato in Champions ed in Europa League. I biancocelesti hanno strappato la qualificazione ai play-off chiudendo al secondo posto la Pool E dietro al Galatasaray ma davanti al Marsiglia secondo in Ligue 1, mentre i portoghesi sono stati “declassati” nella seconda competizione continentale dopo il terzo posto nel girone di Champions, alle spalle di Liverpool ed Atletico Madrid ma davanti al Milan, cosa che conferma la fama del club biancoblu di un’autentico “cacciatore di italiane” nei trofei europei. Un solo precedente con la Lazio, ma tante “tacche” eccellenti sul calcio del fucile: nel 2013/2014, infatti, i "Draghi" hanno eliminato il Napoli dagli ottavi di Europa League. Nell’edizione 2016/2017 estromisero dai preliminari di Champions la Roma, nuovamente battuta due anni dopo, stavolta nel doppio confronto degli ottavi. Infine, lo scorso anno toccò alla Juventus sfidare i lusitani e salutare agli ottavi la principale competizione internazionale.

Il match dell’ Estadio Do Dragao di Oporto vedrà comunque in campo due squadre in salute. La formazione allenata dall’ex Conceicao è l’imbattuta capolista della Liga Portugal, fermata sul 2-2 dallo Sporting nell’ultimo turno dopo una striscia di sedici vittorie consecutive. In fiducia anche la Lazio, che Coppa Italia a parte ha un bottino di dieci punti nelle ultime quattro uscite in serie A con zero gol subiti. Numeri importanti per un confronto che, pertanto, si preannuncia combattuto.

Porto- Lazio , le scelte di Sergio Conceicao

Il mercato invernale ha modificato le sembianze del Porto, che nella sessione di gennaio ha perso Sergio Oliveira (ceduto alla Roma), Jesus Corona finito a Siviglia e Luis Diaz andato alla corte di Klopp a Liverpool. Nel 4-4-2 disegnato da Conceicao potrebbe essere schierato Marchesin tra i pali (al posto del titolare Diogo Costa) ed una difesa formata da João Mario e Zaidu come esterni bassi e Pepe-Mbemba coppia centrale. In mediana ballottaggi in mezzo per raccogliere l’eredità di Oliveira (Vitinha e Grujic per una maglia da titolare al fianco di Uribe) e sulla sinistra tra il giovane brasiliano Pepê e Fabio Vieira, mentre sul versante destro si accomoderà Otávio. In avanti, probabile conferma per il tandem composto da Evanilson e Taremi, con Toni Martinez e Galeno come piano B.

Porto- Lazio , le scelte di Sarri

Due le certezze per il tecnico biancoceleste ed una tegola last-minute: l’indisponibilità di Acerbi e Lazzari (out per una lesione di secondo grado al flessore della coscia destra), l’utilizzo in mediana di Luis Alberto che salterà per squalifica il prossimo match di campionato contro l’Udinese e l'improvvisa defezione di Immobile, colpito da un attacco influenzale e restato a Roma. Strakosha verso la conferma tra i pali, scelte quasi obbligate in difesa con Hysaj-Marusic laterali e Luiz Felipe-Patric in mezzo, col secondo destinato a spuntarla nel ballottaggio con Radu. A completare il centrocampo Milinkovic Savic, che dovrebbe essere preferito a Basic, ed uno tra Leiva e Cataldi. Nel tridente offensivo Zaccagni e Pedro ai lati con Felipe Anderson a fungere da falso nueve.

Porto-Lazio , le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha, Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Zaccagni, Immobile, Pedro. All. Sarri

Porto (4-4-2): Marchesin, Joao Mario, Mbemba, Pepe, Zaidu, Otavio, Vitinha, Uribe, Vieira, Evanilson, Taremi. All.Conceicao

Porto-Lazio , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Porto-Lazio sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.