Porto-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Vincere per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi. Questo l'obiettivo del Milan che questa sera, alle 21, farà visita al Porto nella terza giornata della fase a gironi di Champions League. I rossoneri, dopo le sconfitte con Liverpool e Atletico Madrid, hanno assoluto bisogno dei tre punti, ma anche i portoghesi, che di punti ne hanno appena uno, non possono fallire. La sfida dello Stadio Do Dragao ha quindi quasi il sapore dello spareggio: chi perde ha un piede e mezzo fuori dalla Champions, con anche il pareggio che servirebbe a poco alle due formazioni.

Porto-Milan, le scelte di Conceicao

Il Porto di Conceicao si schiererà con il 4-4-2, con Martinez al fianco di Taremi per comporre il tandem d'attacco. In mezzo al campo spazio per Uribe e Oliveira con Otavio e Diaz sulle corsie esterne, mentre in difesa verso una maglia da titolare Corona, Mbemba, Pepe e Zaidu. Tra i pali Costa.

Porto-Milan, le scelte di Pioli

Privo degli infortunati Diaz, Rebic, Hernandez, Maignan, Florenzi e Messias e dello squalificato Kessie, Pioli si affiderà al consueto 4-2-3-1, con Giroud che dovrebbe essere preferito ad un Ibrahimovic ancora alla ricerca della miglior condizione al centro dell'attacco. Alle spalle del francese Saelemakers, Krunic e Leao, mentre a centrocampo Bennacer affiancherà Tonali. In difesa, a protezione del portiere Tatarusanu, Kalulu, Kjaer, Tomori e Calabria.

Porto-Milan, le probabili formazioni

Porto (4-4-2): D. Costa; Corona, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Uribe, S. Oliveira, Diaz; Taremi, T. Martinez. All. Conceicao

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Calabria; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli

Porto-Milan, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Porto-Milan sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Il match, per gli abbonati, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go. La gara sarà trasmessa in tv anche da Canale 5 e in streaming da Infinity, piattaforma di Mediaset, e Now Tv, il servizio streaming live e on demand di Sky che offre ai propri utenti che acquistano il pacchetto Sport la visione delle partite di Champions League.